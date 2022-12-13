Синоптик рассказал, как долго в Петербурге будет весенняя погода

Вместо обычного снега будет идти мокрый, иногда жители будут видеть дождь за окном.

В Петербурге оттепель задержится еще на шесть дней. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов, сообщили в "АиФ-Петербург".

Весенняя погода останется в Северной столице примерно на неделю. Температура воздуха в эти дни будет около 0 градусов.

Вместо обычного снега будет идти мокрый, иногда жители будут видеть дождь за окном. Также в городе на Неве обещают сильный ветер.

Ранее на Piter.tv: жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник.

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