  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник
Сегодня, 14:42
47
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник

0 0

В МЧС сообщили об усилении ветра.

Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погоды в городе. В ночь на понедельник, 16 января, в Северной столице будет задувать сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

 16 января ночью в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 15 м/с, — говорится в сообщении.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

В Ленобласти тоже не будет хорошей погоды в начале недели. Синоптики обещают сильный дождь и мокрый снег 16 января. 

Ранее на Piter.tv: благодаря циклону Frederic петербуржцы почувствуют 15 января дыхание весны.

Фото: Piter.tv

Теги: предупреждение мчс, прогноз погоды, сильный ветер в петербурге, ухудшение погодных условий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии