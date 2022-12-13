Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник

В МЧС сообщили об усилении ветра.

Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погоды в городе. В ночь на понедельник, 16 января, в Северной столице будет задувать сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

16 января ночью в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 15 м/с, — говорится в сообщении. ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

В Ленобласти тоже не будет хорошей погоды в начале недели. Синоптики обещают сильный дождь и мокрый снег 16 января.

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Фото: Piter.tv