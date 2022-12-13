В понедельник погоду в Ленобласти омрачит мокрый снег с дождем и гололедица

Жители региона ощутят мартовскую температуру воздуха.

В Ленинградской области неделя начнется с непогоды. Выпадет мокрый снег, пройдет сильный дождь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В понедельник, 16 января, небо в регионе затянет облаками. Подует южный, юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Ночью порывы будут достигать 15 м/с.

Жители региона ощутят мартовскую температуру воздуха. Столбики термометров покажут -2...+3 градуса. В такую погоду дороги покроются льдом.

Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем слабо повышаться.

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Фото: ГУ МЧС по Ленобласти, Piter.tv