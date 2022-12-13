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Стало известно, когда в Петербург вернется настоящая зима
Сегодня, 15:44
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Стало известно, когда в Петербург вернется настоящая зима

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На Крещение никаких морозов не будет.

Синоптик Александр Шувалов рассказал, как долго петербуржцам придется ходить по лужам в середине зимы. Аномальное тепло продержится в городе на Неве еще девять дней. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике". 

С 21 января в Северной столице будет холодно. Тогда температура воздуха упадет до -2...-7 градусов. Однако крепких морозов ждать не стоит. Похолодание задержится в Петербурге максимум на шесть дней. 

На Крещение никаких морозов не будет. Напротив, этот день может стать самым теплым. 

Ранее на Piter.tv: в Мурино спасли робота-курьера, застрявшего в сугробе.

Фото: Pxhere

Теги: морозы, оттепель, погода в петербурге, прогноз погоды, синоптик александр шувалов
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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