Стало известно, когда в Петербург вернется настоящая зима

Синоптик Александр Шувалов рассказал, как долго петербуржцам придется ходить по лужам в середине зимы. Аномальное тепло продержится в городе на Неве еще девять дней. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".
С 21 января в Северной столице будет холодно. Тогда температура воздуха упадет до -2...-7 градусов. Однако крепких морозов ждать не стоит. Похолодание задержится в Петербурге максимум на шесть дней.
На Крещение никаких морозов не будет. Напротив, этот день может стать самым теплым.
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Фото: Pxhere
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