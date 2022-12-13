В Мурино спасли робота-курьера, застрявшего в сугробе

Жители Мурино спасли робота-курьера, который застрял в грязном сугробе. Видео с места случившегося опубликовали в tg-канале "Раньше всех. Петербург".
В Мурино спасли малыша робота-курьера, который не смог справиться с сугробами.
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Напомним, сегодня, 14 января, на борьбу с подтаявшим снегом вышли более 800 единиц техники. В городе в субботу ожидается теплая и дождливая погода.
Ранее на Piter.tv: желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге 15 января.
Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург
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