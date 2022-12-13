В Мурино спасли робота-курьера, застрявшего в сугробе

В Петербурге на борьбу со снегом вышли свыше 800 дворников.

Жители Мурино спасли робота-курьера, который застрял в грязном сугробе. Видео с места случившегося опубликовали в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

В Мурино спасли малыша робота-курьера, который не смог справиться с сугробами. Пользователь

Напомним, сегодня, 14 января, на борьбу с подтаявшим снегом вышли более 800 единиц техники. В городе в субботу ожидается теплая и дождливая погода.

Ранее на Piter.tv: желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге 15 января.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург