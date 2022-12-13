Благодаря циклону Frederic петербуржцы почувствуют 15 января дыхание весны

Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.

Сегодня, 15 января, на погоду в Петербурге будет влиять циклонический вихрь Frederic. В городе сохранится облачная погода. Также в Северной столице разгуляется ветер. Об этом сообщил в своем tg-канале главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик пообещал петербуржцам мокрый снег и дожди. Мороза тоже в воскресенье не будет.

Температура воздуха на 5-6 градусов превысит рамки климата, и будет соответствовать мартовским значениям. Михаил Леус, "Фобос"

Днем столбики термометров покажут +2…+4 градуса. В Ленобласти температура воздуха составит -1…+4 градуса. Подует сильный южный ветер со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.

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