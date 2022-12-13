В Ленобласти 15 января обещают сильный ветер и теплую погоду

Столбики термометров покажут +4 градуса. Но шапку все-таки придется надеть.

В воскресенье, 15 января, в Ленобласти выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью подует южный, юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Днем порывы будут достигать 15-18 м/с. Столбики термометров будут показывать -1...+4 градусов.

Дороги покроются льдом. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

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