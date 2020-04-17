Дональд Трамп заявил, что все матчи спортивных лиг США начнутся без зрителей

На данный момент неизвестно, до какого срока продлятся паузы в НБА и НХЛ.

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме рассказал, в каком режиме будут продолжен сезон в спортивных лигах после спада эпидемии коронавируса.

Многие из турниров начнутся без фанатов, это будет сделано для телевидения. Для него вернутся старые добрые времена. Сначала будет так, а потом фанаты смогут вернуться. Может быть, на первое время их придется сажать через два сиденья. Затем, в конечном счете, мы хотим заполнить арены. Когда вирус уйдет, мы вернем такой спорт, каким он должен быть. Дональд Трамп, президент США

Напомним, 12 марта НБА приостановила сезон после того, как игрок команды "Юта Джазз" Руди Гобер заразился коронавирусом. 13 марта руководство НХЛ остановило сезон на неопределенный срок.

Ранее стало известно, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн надеется возобновить сезон летом.

Видео: YouTube / The White House, 9NEWS