Американский президент выступил на митинге в Мичигане.

Дональд Трамп оценил отношения с Владимиром Путиным. Президент США выступил перед избирателями в Мичигане.Он рассказал, что считает несправедливой критику о том, что он "ладит" с президентом России, а также северокорейским лидером.

Он ладит с Путиным — ужасно! Да нет, это хорошо, если я могу с ним поладить, это хорошо! Я ему нравлюсь, он мне нравится. Не так плохо! Он ладит с Ким Чен Ыном, это ужасно! - Нет, это хорошо, пытаюсь я их убедить. Это нормально. Это нормально — не устраивать войну Дональд Трамп, президент США

Американский политик отметил, что аналогичным образом его критикуют за хорошие взаимоотношения с председателем Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Трамп еще на год продлил эмбарго в отношении Кубы.