Родители рассказали о планах своих детей после выпуска из школ.

Доля желающих отдать детей в вуз россиян за десять лет сократилась вдвое. Об этом сообщили представители сервиса по поиску работы Superjob. Социологи опросили родителей о том, надеются ли они на то, что выпускники продолжат обучение после окончания школы. Каждый пятый заявил, что рассчитывает для своего ребенка на среднее профессиональное образование. В 2010 году такой ответ давали только 8 процентов респондентов.

Еще 43% родителей сообщили, что их ребенок пойдет после школы учиться в вуз (по сравнению с 80% в 2010 году). Доля такого ответа постепенно снижалась. В 2015 года достигала 55%, а в 2020 году - 48%. По сравнению с прошлым годом показатель упал на 5%. Это самое резкое падение популярности высшего учебного образования с 2016 года.

Еще 2% родителей сообщили, что после школы их дети будут не учиться, а отправятся на работу. Показатель остался на уровне 2010 года. Остальные 26% респондентов заявили, что дети еще не определились с продолжением обучения после школы, а 8% затруднились ответить на поставленный вопрос.

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Фото: Piter.tv