Доля тяжелых пациентов с COVID-19 выросла в Петербурге

Показатель вырос на один процент.

Доля тяжелых пациентов с COVID-19 в Петербурге выросла на один пункт и составила показатель в 25%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 7 января, распространяемой пресс-службой Смольного.

Относительный рост числа больных COVID-19 в стационарах может быть обусловлен госпитализацией тех больных, которые изначально предпочли в праздничные дни лечиться амбулаторно, но в связи с развитием заболевания вынуждены были согласиться на стационарное лечение. Об этом же говорит доля тяжелых пациентов в городских больницах, которая по сравнению со вчерашним днем выросла на 1 % и составляет 25%. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

За 6 января в Петербурге от COVID-19 привили 1280 горожан. В федеральный регистр заболевших за сутки попали 2140 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 424 человека.

Фото: Piter.tv