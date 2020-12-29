В cовете напомнили, что в городе продолжается прививочная кампания против COVID-19.

В Смольном раскрыли число петербуржцев с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ – 424 человека. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 7 января, распространяемой пресс-службой Смольного.

Новая коронавирусная инфекция продолжает оставаться опасным инфекционным заболеванием, часто протекающим в тяжелой форме. Так, на сегодняшний день в городе находятся на искусственной вентиляции легких 424 пациента с COVID-19 и пневмониями. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

В cовете напомнили, что в городе продолжается прививочная кампания против COVID-19. Вакцинация является главным и самым действенным средством борьбы с эпидемией, отмечают специалисты.

За 6 января в Петербурге от COVID-19 привили 1280 горожан. В федеральный регистр заболевших за сутки попали 2140 человек.

Фото: Piter.tv