Стали известны новые данные по заболеваемости коронавирусом в Петербурге на 7 января

В регистр заболевших за сутки попали 2140 человек.

Зарегистрированых больных COVID-19 в Петербурге в очередной раз оказалось меньше, чем по "федеральной" статистике. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 7 января, распространяемой пресс-службой Смольного.

В федеральный регистр заболевших за сутки попали 2140 человек. При этом на 1 января было зарегистрировано 1554 человека – показатель возрос на 37,71%, сообщили в Смольном.

При мониторинге индикаторов эпидемиологического процесса отмечено увеличение количества записей в Федеральном регистре лиц, больных COVID-19, на фоне снижения остальных показателей по сравнению с прошлой пятницей. Такая разница связана с относительно небольшим количеством обращений за медицинской помощью 1 января. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

В Петербурге по данным на утро 7 января выявили 3005 новых случаев коронавируса. Еще 69 человек скончались, а 1836 — выздоровели.

В справке отмечается, что Смольный использует оперативные данные Комитета по здравоохранению и Федерального регистра лиц больных COVID-19, данные могут отличаться от данных Роспотребнадзора (РПН) и Информационного центра по ситуации с коронавирусом (ИЦК) ввиду различий в методологии сбора информации.

Фото: Piter.tv