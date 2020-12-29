  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стали известны новые данные по заболеваемости коронавирусом в Петербурге на 7 января
Сегодня, 18:44
161
mook1

Стали известны новые данные по заболеваемости коронавирусом в Петербурге на 7 января

0 0

В регистр заболевших за сутки попали 2140 человек.

Зарегистрированых больных COVID-19 в Петербурге в очередной раз оказалось меньше, чем по "федеральной" статистике. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 7 января, распространяемой пресс-службой Смольного. 

В федеральный регистр заболевших за сутки попали 2140 человек. При этом на 1 января было зарегистрировано 1554 человека – показатель возрос на 37,71%, сообщили в Смольном.

При мониторинге индикаторов эпидемиологического процесса отмечено увеличение количества записей в Федеральном регистре лиц, больных COVID-19, на фоне снижения остальных показателей по сравнению с прошлой пятницей. Такая разница связана с относительно небольшим количеством обращений за медицинской помощью 1 января.

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19  

В Петербурге по данным на утро 7 января выявили 3005 новых случаев коронавируса. Еще 69 человек скончались, а 1836 — выздоровели.

В справке отмечается, что Смольный использует оперативные данные Комитета по здравоохранению и Федерального регистра лиц больных COVID-19, данные могут отличаться от данных Роспотребнадзора (РПН) и Информационного центра по ситуации с коронавирусом (ИЦК)  ввиду различий в методологии сбора информации.

Фото: Piter.tv

Теги: заболеваемость, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
avernovas
Сегодня 19:09

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии