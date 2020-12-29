За последние сутки заболеваемость COVID-19 в Петербурге уменьшилась на 336 человек

В городе зафиксировано 3005 новых случаев.

По состоянию на четверг, 7 января, в Петербурге обнаружено 3005 случаев заражения COVID-19. Таким образом, заболеваемость в городе за сутки снизилась на 336 человек. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Тем не менее, город на Неве продолжает удерживать второе место по количеству зараженных в РФ, уступая только Москве. Так, за сутки в столице выявлен 4871 случай.

Кроме того, за сутки от болезни в Петербурге скончались 69 человек - на 11 больше, чем в прошлой сводке. Из городских больниц выписали 1 836 человек.

В общей сложности с начала пандемии в городе заразились 267 002 человека, 160 335 из которых выздоровели, а 8 204 - скончались.

Ранее мы рассказали о том, что депутат ЗакСа решил проверить на себе вакцину от коронавируса.

Фото: Piter.TV