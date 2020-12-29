Депутат ЗакСа решил проверить на себе вакцину от коронавируса

Михаил Амосов отметил, что ему важно понять, как работает ”Спутник V".

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Михаил Амосов проверил на себе препарат от COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщила пресс-служба народного избранника, который подчеркнул, что ему важно понять, как работает вакцина.

Думаю, что здесь может быть и общественная составляющая – если что-то пойдёт не так, то я, как оппозиционный политик, точно молчать не стану. Ну, а если всё будет хорошо (на что я, конечно, надеюсь) – тогда скажу спасибо разработчикам. И тоже молчать не стану. Я за объективность. Михаил Амосов, депутат Законодательного Собрания Петербурга

Отметим, что Амосов одним из первых внёс изменения в режим работы депутатской приёмной, обеспечив помещение средствами зашиты ещё в марте 2020 года. При этом депутат не прерывал общения с гражданами.

Вторую дозу вакцины "Спутник V" Амосов получит через 2 недели. Он подчеркнул, что в поликлинике, где он впервые вакцинировался, сделали 40 прививок за рабочий день.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге продолжается вакцинация от COVID-19 сотрудников СМИ.

Фото: Piter.TV