Додон надеется, что парламент Молдавии примет закон об особом статусе русского языка

Политик рассказал о судьбе данной инициативы в видеообращении к народу.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон надеется, что республиканский парламент примет закон об особом статусе русского языка. Об этом политик сообщил в видеообращении к подписчикам на собственном аккаунте в Facebook. Глава партии социалистов рассчитывает, что законодательный орган утвердит документ к маю текущего года.

Мы разработали новый закон о функционировании языков, который предусматривает и особый статус русского языка. Будут проведены публичные слушания в парламентских комиссиях, чтобы мы могли продвигать его. Надеюсь, что в ближайшие месяц - полтора мы сумеем обеспечить утверждение этого закона в парламенте. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Напомним, что в декабре прошлого года молдавский парламент по инициативе республиканских социалистов принял на рассмотрение новый закон о функционировании языков. При этом русскому языку вернули статус языка для межнационального общения.

Додон обвинил Санду в узурпации власти и сравнил ее с фюрером.

Фото и видео: Facebook/Игорь Додон