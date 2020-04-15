Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона "Сватов"

Главные герои встретятся на экране в полном составе.

Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал, кто из актеров снимается в седьмом сезоне телепроекта. Об этом пишет iReactor.

В беседе с журналистами актер опроверг слухи об уходе Людмилы Артемьевой из сериала. В новом сезоне она по-прежнему будет исполнять роль Ольги Ковалевой. Главные герои встретятся на экране в полном составе.

Слова Добронравова подтвердила актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женьку Ковалеву. Она отметила, что Ольга Николаевна никуда не денется из седьмых "Сватов". В новом сезоне зрители также увидят Митяя и Ларису, которых играют Николай Добрынин и Олеся Железняк. Появятся и все другие знакомые зрителям герои - мама и папа Женьки, соседи Будько, не говоря о самих Иване и Валюхе Будько.

Съемки сериала "Сваты-7" проходили в Белоруссии, недалеко от Минска. В новом сезоне зрителей ждет масса неожиданных поворотов сюжета. В частности, появятся новые герои, например, директор сельского клуба Палыч, которого сыграет Михаил Трухин, и мама американца Джека – будущего мужа Женьки.

Ранее Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект. Актер отметил, что Юрий Ковалев "оживет" в воспоминаниях главных героев. Напомним, по сюжету этот персонаж скончался от сердечного приступа.

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