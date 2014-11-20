До суда дошло уголовное дело экс-руководителей "Невской мануфактуры"

Следствие полагает, что руководители АО "Невская мануфактура" сдавали помещения в аренду, достоверно зная, что они не соответствуют требованиям пожарной безопасности, а также безопасности жизни и здоровья граждан.

Стало известно, что до суда дошло уголовное дело двоих руководителей АО "Невская мануфактура". Об этом 22 июля рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга. Так, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение против руководителей и теперь дело направят в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

В тексте сообщения не раскрываются имена фигурантов. В документе указано, что один "48-летний уроженец Ленинградской области", а второй "38-летний уроженец г. Ленинград". При этом известно, что обвиняемыми по делу проходили гендиректор АО "Невская мануфактура" Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич. Их арестовали после пожара, который произошел в апреле прошлого года.

Мужчины проходят по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенных группой лиц по предварительному сговору и о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия, повлекшем их уничтожение или повреждение в крупном размере.

Следствие полагает, что руководители АО "Невская мануфактура" сдавали помещения в аренду, достоверно зная, что они не соответствуют требованиям пожарной безопасности, а также безопасности жизни и здоровья граждан. Напомним, что в результате пожара сгорело около 4 тысяч квадратных метров.

Кроме того, одного из обвиняемых подозревают в умышленном неисполнении требований по сохранению исторического памятника и доведении его до аварийного состояния.

Напомним, 12-го апреля 2021-го года в здании произошел пожар. В результате была обрушена кровля и перекрытия, утрачены оконные заполнения западного лицевого фасада. Зданию был причинен значительный вред, утрачены исторические и культурные ценности. В пожаре погиб сотрудник 64-й пожарной части Илья Белецкий.

Ранее мы сообщали, что суд приостановил деятельность "Невской мануфактуры" на 90 суток. Несмотря на пожар и многочисленные претензии, владелец продолжает не соблюдать требования.

Фото: Piter.tv