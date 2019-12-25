Дмитрий Шепелев вышел на новую работу

Ведущий заявил, что работать в условиях карантина "крайне тревожно".

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала вышел на новую работу. Съемки телепередачи состоялись на этой неделе. Об этом пишет kp.ru.

По информации издания, Шепелев связался с представителями целого ряда телеканалов сразу, как только узнал об уходе с Первого. В итоге ему удалось подписать выгодный для себя контракт.

Как именно называется новая передача с участием Шепелева, и на каком канале она выходит, пока неизвестно. Сообщается, что шоу носит развлекательный и познавательный характер. При этом оно не имеет приставки "ток", что очень радует известного телеведущего.

Несколько дней назад Шепелев признался в своем Instagram, что работать в условиях введенного карантина "крайне тревожно". Известно, что в съемках программы принимали участие зрители и актеры массовки, у которых перед началом измерили температуру.

О своем уходе с Первого канала телеведущий рассказал в середине февраля. Шепелев вел ток-шоу "На самом деле" с 2017 года. Новым ведущим программы стал Тимур Еремеев.

Ранее мы писали, что назначение Еремеева ведущим шоу "На самом деле" назвали ошибкой.

Фото: Instagram / dmitryshepelev