Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу "На самом деле"

Первый выпуск с его участием выйдет в эфире 10 марта в 18:30.

Новым ведущим ток-шоу "На самом деле" на Первом канале стал Тимур Еремеев. Первый выпуск с его участием выйдет в эфир во вторник, 10 марта, в 18:30. Об этом говорится в пресс-релизе телеканала.

Ранее ведущим этой передачи был Дмитрий Шепелев. В своем Instagram журналист заявил, что причина его ухода с Первого канала не связана с конфликтами или какими-то претензиями. Просто их пути разошлись.

Российский актер театра и кино Тимур Еремеев известен зрителям по ролям в сериалах "Кухня" и "Отель Элеон". Ранее он ни раз появлялся на Первом, только не в качестве ведущего, а гостя. Например, в "Пусть говорят" он доказывал, что является внебрачным сыном советского актера Спартака Мишулина. Актер согласился пройти ДНК-экспертизу, чтобы доказать свою правоту.

Ранее мы писали, что на Первом стартовал показ сериала "Магомаев".

Фото: Instagram / timureremeev