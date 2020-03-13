Назначение Еремеева ведущим шоу "На самом деле" назвали ошибкой

По мнению Вадима Манукяна, "Шепелев выглядел в кадре интереснее".

Автор резонансных публикаций о шоу-бизнесе Вадим Манукян назвал ошибкой назначение Тимура Еремеева ведущим шоу "На самом деле" на Первом канале. Об этом он написал на сайте Федерального агентства новостей.

По его мнению, даже если бы Тимур действительно был сыном всенародно любимого артиста Спартака Мишулина, это не сделало бы его каким-то особенным профессионалом на телевидении. Манукян отметил, что "Шепелев выглядел в кадре интереснее".

Публицист заявил, что на современном ТВ сегодня наблюдается поворот не туда. По его мнению, "не те люди ведут телепроекты, не те темы затрагиваются". Также Манукян назвал ошибкой запуск авторской программы Ксении Собчак "Док-ток" на Первом канале.

Об уходе Дмитрия Шепелева из программы "На самом деле" стало известно в середине февраля. Телеведущий заявил, что его уходу не способствовали какие-либо конфликты или взаимные претензии. Просто пути Первого канала и Шепелева разошлись.

Первый выпуск программы с участием Тимура Еремеева вышел 10 марта. Российский актер театра и кино известен зрителям по ролям в сериалах "Кухня" и "Отель Элеон". Он не раз появлялся на Первом канале в качестве гостя ток-шоу "Пусть говорят". На передаче Еремеев пытался доказать, что он внебрачный сын советского актера Спартака Мишулина.

Ранее мы писали, что Ургант сравнил приход Собчак на Первый канал с коронавирусом.

Видео: Instagram / timureremeev, YouTubeу/Ксения Собчак, МИР ЦРК