Ургант сравнил приход Собчак на Первый с коронавирусом

Она стала ведущей нового шоу под названием "Док-ток".

Российская ведущая Елена Малышева стала гостей очередного выпуска шоу Ивана Урганта. В ходе передачи они обсудили меры предосторожности от коронавируса и между делом упомянули Ксению Собчак.

Программу с Малышевой Ургант начал с вопроса, как бороться с волнующей страну напастью. Малышева ответила, что самое главное – это мыть руки и проветривать помещение. Затем она задалась вопросом, про коронавирус ли спрашивает Иван.

Отвечая на вопрос врача-терапевта, Ургант не упустил возможности вновь подшутить над новой телепередачей Первого канала "Док-ток", ведущей которой стала Ксения Собчак. Не смотря на то, что репутация у шоу сложилась не самая хорошая, рейтинги оказались достаточно неплохими. Ургант пошутил, что спрашивая, про напасть он имел в виду приход Собчак на Первый канал. "Хотя это то же самое", - заявил шоумен, сравнив приход Собчак с коронавирусом.

Не смотря на иронию и шутки, Иван и Ксения находятся в достаточно дружественных отношениях. Недавно Собчак посетила студию "Вечернего Урганта", где в рамках программы без обид ответила на все подставы коллеги.

Ранее мы писали, что на ТНТ стартовал показ сериала "Домашний арест".

Фото: Кадр из программы "Вечерний Ургант" на Первом канале, Instagram / xenia_sobchak

Видео: Instagram / urgantcom, YouTube / Ксения Собчак