Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил об уходе с Первого канала

С 2017 года он вел на канале передачу "На самом деле".

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что уходит с Первого канала. Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram 18 февраля. Шепелев отметил, что выбор непростой, но сделан по обоюдному согласию ведущего и канала.

По словам телеведущего, его уходу не способствовали какие-либо конфликты или взаимные претензии. Пути Первого канала и Шепелева просто разошлись.

С 2017 года телеведущий возглавлял программу "На самом деле", а также вел рубрику "Шлем правды" в шоу под названием "Видели видео?" с 2018 года.

Ранее мы писали, что Ургант сравнил приход Собчак на Первый канал с коронавирусом.

Фото: Instagram / dmitryshepelev