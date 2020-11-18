Дмитрий Шепелев показал лицо сына Платона от Жанны Фриске

Шепелев пытался оградить ребёнка от назойливого внимания прессы.

Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые в Instagram показал лицо своего 8-летнего сына Платона. После смерти его матери Жанны Фриске, Шепелев пытался оградить ребёнка от назойливого внимания прессы. Он не брал его на съемки и даже не публиковал фото мальчика.

Сейчас же Дмитрий отметил, что его сын стал взрослым и талантливым ребенком, который больше не нуждается в его защите. Именно поэтому он решил познакомить своих подписчиков с мальчиком.

Жанна Фриске ушла из жизни более шести лет назад. Певица скончалась в 40 лет из-за глиобластомы (опухоли мозга). В прошлом году отец Жанны Фриске попросил не украшать бусинами и шарами могилу певицым.

Фото: Instagram / @dmitryshepelev