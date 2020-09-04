В песне "Малинки" Жанны Фриске увидели дьявольские символы

Один из фанатов певицы посчитал текст пророческим.

Один из поклонников творчества Жанны Фриске заявил, что певица буквально предсказала свою смерть в одной из песен. Пользователь Twitter, зарегистрированный под ником TriggerCap, уверен, что популярная композиция "Малинки" наполнена глубоким смыслом.

Он утверждает, что малиновый цвет, о котором часто упоминается в песне, символизирует самого сатану, а слова про людей "малиновых и разных" – его свиту.

Еще более страшный смысл, по мнению TriggerCap, имеют словам "Здесь, по эту сторону забора". Пользователь Twitter уверен, что эта строчка олицетворяет мир мертвых.

Проанализировав всю песню, поклонник Жанны Фриске пришел к выводу, что "Малинки" о мире живых и мертвых, где собираются все и празднуют переход. "Малиновые люди" встречают новых и переводят их через "забор".

"А я ни разу не была в малинках до этого дня, точнее, до вечера". Это реплика души, застывшей на пороге, но готовой вот-вот переступить черту", - интерпретировал слова незнакомец.

Также парень упоминает слова Фриске "Осталась бы навечно", призывая воспринимать их буквально и пророчески.

Песню "Малинки" исполнила группа "Дискотека Авария" в нулевых. Эту композицию слышали многие, однако мало кто знает, что "Малинки" – это название туркомплекса в Иваново, который был самым дискотечным центром. Сюда съезжались знаменитые певцы и артисты, и именно этому месту посвящена песня.

Ранее мы писали, что Меладзе в честь 20-летия "ВИА Гры" выложил фото всех составов группы.

Видео: YouTube / ДИСКОТЕКА АВАРИЯ