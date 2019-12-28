Меладзе в честь 20-летия "ВИА Гры" выложил фото всех составов группы

За это время состав группы менялся 16 раз.

Композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе в честь 20-летия "ВИА Гры" опубликовал в Instagram архивные фотографии всех составов группы. За это время состав менялся 16 раз.

В первый состав "ВИА Гры" попали молодые певицы Алена Винницкая и Надежда Грановская. Они выпустили первый клип на песню "Попытка №5" в 2000 году. Этот трек быстро стал популярным среди российских зрителей и завоевал множество наград, в числе которых "Золотой граммофон", "Стопудовый хит" и "Золотая жар-птица".

После выхода песни "Я не вернусь" группа подписала контракт с лейблом Sony BMG Music Entertainment. Когда Надежда Грановская ушла в декрет, состав "ВИА Гры" расширился до трех участниц – в группу пришли Анна Седокова и Татьяна Найник. В 2002 году среди вокалисток оказалась Вера Брежнева и вернулась Грановская. Этот состав считается "золотым" составом музыкального коллектива.

Всего за 20 лет существования в проекте сменились 13 исполнительниц. В числе солисток "ВИА Гры" также были Светлана Лобода, Кристина Коц-Готлиб, Ольга Романовская, Альбина Джанабаева и другие певицы. В текущем составе "ВИА Гры" выступают Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.

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Фото: Instagram / meladzemusic