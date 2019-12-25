Звезда "Аквамена" может сыграть в приквеле "Ведьмака"

Джейсона Момоа рассматривают на роль в проекте под названием "Кровавое происхождение".

Американский актер Джейсон Момоа может сыграть в приквеле сериала "Ведьмак". Об этом сообщает издание Redanian Intelligence.

В настоящий момент продюсеры стримингового сервиса Netflix ведут переговоры со звездой "Аквамена". Джейсона Момоа рассматривают на роль в проекте под названием "Кровавое происхождение". Актер пока не подписал контракт, поэтому роль может достаться кому-то другому.

"Кровавое происхождение" посвящено событиям 1200-летней давности, когда в мире "Ведьмака" произошел магический катаклизм, известный как Сопряжение Сфер. Над этим проектом работают шоураннер "Ведьмака" Лорен Шмидт Хиссрик и сценарист сериала Деклан Де Барра.

Ранее стало известно, что Джейсон Момоа озвучит снеговика Фрости в детском фильме.

Фото: Instagram / prideofgypsies