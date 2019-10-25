Джейсон Момоа озвучит снеговика Фрости в детском фильме

Фильм будет игровым, но главного героя сделают полностью компьютерным.

Звезда "Аквамена" и "Игры престолов" Джейсон Момоа озвучит главного героя в детском фильме о снеговике Фрости. Об это пишет издание Deadline.

Производством картины будет заниматься студия Warner Bros. совместно с кинокомпанией Stampede Ventures. Известно, что фильм будет игровым, однако главного героя сделают полностью компьютерным.

Кроме того, что Джейсон Момоа озвучит снеговика Фрости, он также выступит продюсером картины. Кто займет режиссерское кресло, пока остается загадкой. Не раскрываются и подробности сюжета.

Вероятно, лента будет пересекаться с короткометражным мультфильмом 1969 года выпуска "Снеговик Фрости". История рассказывала об ожившем снеговике, которому пришлось отправиться на Северный полюс, чтобы не растаять.

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Фото: Instagram / prideofgypsies