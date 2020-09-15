Джейсон Момоа может озвучить ехидну Наклз в сиквеле "Соника"

Исполнитель роли Аквамена и звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа может озвучить ехидну Наклз во второй части "Соника в кино". Об этом сообщает Hypebeast.
Студия Paramount Pictures уже связалась с актером и официально предложила ему эту роль. Теперь все зависит от решения Момоа. Пока он обдумывает ответ и читает сценарий.
Известно, что красная ехидна Наклз будет максимально похож на Соника. По предварительным данным, его хотят сделать главным героем второй части.
Наклз впервые появился в 1994 году в Sonic the Hedgehog 3. Доктор Роботник втянул его в битву с Соником и Тейлзом.
Сиквел "Соника в кино" выйдет в прокат в начале апреля 2022 года.
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Фото: Instagram / prideofgypsies.
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