Актриса из "Игры престолов" Эсме Бьянко обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии

Актриса Эсме Бьянко, сыгравшая в "Игре престолов" проститутку Рос, присоединилась к обвинениям музыканта Мэрилина Мэнсона. В беседе с New York она обвинила его в насилии и назвала "монстром", который практически уничтожил ее.

Эсме заявила, что впервые подверглась насилию со стороны Мэнсона на съемках клипа I Want to Kill You Like They Do in the Movies. Она играла в нем девушку, которую избивают. При этом побои оказались реальными: актрису секли, связывали проводами и прикладывали к ранам секс-игрушки.

После съемок клипа Бьянко стала встречаться с Мэнсоном и переехала к нему. По словам девушки, он нападал на нее во время секса, заставлял жить по его правилам, а однажды и вовсе гнался за ней с топором.

"Я чувствовала себя заключенной, все делала для его удовольствия. Всех, с кем я говорила, он полностью контролировал, семье я звонила, прячась в туалете", - вспомнила Эсме.

О насилии со стороны Мэрилина Мэнсона заявляла еще одна актриса, звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рейчел Вуд. Она рассказала, что музыкант издевался над ней во время их романа. С подобными заявлениями также выступили Эшли Линдси Морган, модель Сара Макнилли и Габриэлла (также известна как SourGirrrl). Трансгендерная стилистка Лав Бейли отметила, что Мэнсен угрожал ей оружием. При этом бывшая жена рок-певца Дита фон Тиз сказала, что обвинения в насилии в адрес музыканта не соответствуют ее личному опыту. После этого Эван Рейчел Вуд подала на нее в суд.

Фото: Instagram / esmebianco