Мигрант увел с детской площадки пятилетнюю петербурженку

На следующий день ребёнка нашли, вся её шея была в засосах.

Мигрант увел с детской площадки пятилетнюю девочку, домой ребёнок вернулся в засосах. Как стало известно "Оперативному прикрытию", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полицию вечером 31 мая обратилась 38-летняя петербурженка с заявлением о пропаже дочери. Полицейские просмотрели записи с видеонаблюдения и установили, что ребенка около 18:50 увел мужчина.

Девочку нашли 1 июня в половине седьмого утра на улице Руднева. Малышка рассказала, что ушла с детской площадки с неизвестным мужчиной, сначала они пошли к озеру, где сидели на скамейке, после чего "пошли на 13 этаж, где ночевали". Там мужчина снимал с нее одежду и целовал. Потом на общественном транспорте девочка уехала домой. В детской на шее ребенка выявили множественные поверхностные травмы (засосы). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчину ищут. Известно, что это 49-летний гражданин Узбекистана, нелегал. В 2019 году его привлекали к уголовной ответственности за угрозы убийством, но дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Петербуржец проведет в колонии 15 лет за преступление против половой неприкосновенности двух девочек.

Фото: Piter.tv