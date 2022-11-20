Петербуржец проведет в колонии 15 лет за преступление против половой неприкосновенности двух девочек

Он заманил их в подъезд на Звездной улице.

В Московском районе Петербурга мужчину признали виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности двух девочек. Об этом сообщили в СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следствием установлено, что 24 марта 2024 года днём злоумышленник познакомился с двумя малолетними девочками. После этого под обманным предлогом, пообещав угостить их сладостями, фигурант заманил потерпевших в парадную своего дома на улице Звездной, где совершил в отношении них действия сексуального характера. Потерпевшие испугались происходящего и убежали из парадной. В правоохранительные органы о подозрительных действиях фигуранта сообщила бдительная соседка.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух несовершеннолетних). Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее во Всеволожске арестовали уроженца Нижнего Новгорода, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу