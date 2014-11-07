Во Всеволожске арестовали уроженца Нижнего Новгорода, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней

Это – один из двух подозреваемых по делу о нарушении половой неприкосновенности ребенка годичной давности.

Правоохранители Ленинградской области задержали 32-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девушки в феврале прошлого года, – сообщают в пресс-службе Следственного комитета Ленобласти.

Задержанный – один из двух подозреваемых в преступлении и является жителем Нижнего Новгорода. Как установили в следствии, произошедшее имело место со 2-го по 5 -е февраля 2024-го в Кудрово.

Личности обоих преступников установлены, один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Нынче его местоположение неизвестно, мужчина объявлен в розыск.

Уроженец Нижнего в ходе допроса признал вину в содеянном. К настоящему часу его заключили под стражу.

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Следственный комитет Ленинградской области

Ранее мы писали, что в Петербурге осудили "Русского пионера", который распространял похабные материалы с детьми.

Видео: Следственный комитет Ленинградской области