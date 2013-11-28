Мигранту, который увел с площадки 15-летнюю девочку, предъявили обвинение в совершении действий сексуального характера

В Петербурге мигранту предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.
Следствием установлено, что 31 мая в вечернее время злоумышленник под обманным предлогом увел с детской площадки на улице Кустодиева 15-летнюю ученицу коррекционной школы, после чего совершил в её отношении противоправные действия сексуального характера.
Подозреваемый в совершении преступления задержан, ему предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу
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