Мигранту, который увел с площадки 15-летнюю девочку, предъявили обвинение в совершении действий сексуального характера

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Петербурге мигранту предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следствием установлено, что 31 мая в вечернее время злоумышленник под обманным предлогом увел с детской площадки на улице Кустодиева 15-летнюю ученицу коррекционной школы, после чего совершил в её отношении противоправные действия сексуального характера.

Подозреваемый в совершении преступления задержан, ему предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу