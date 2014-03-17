На севере Петербурга задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении 15-летней девочки

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Утром 31 мая 2025 года полиция Выборгского района получила сигнал о пропаже несовершеннолетней девушки 15-ти лет. Проведённые оперативно-розыскные мероприятия позволили полицейским выяснить, что девушка ушла вместе с неизвестным мужчиной с игровой площадки на улице Кустодиева. Девушка вскоре была найдена, сообщив представителям правоохранительных органов о фактах совершения в отношении нее противоправных действий, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции незамедлительно провели розыскные мероприятия и выяснили, кто именно сопровождал девушку — им оказался 49-летний иностранный гражданин из Узбекистана, незаконно находящийся на территории России. Мужчина был задержан сотрудниками полиции в бытовке строительной бригады, расположенной на территории коттеджного посёлка "Охтинский парк" во Всеволожском районе Ленобласти.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.Продолжаются дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный надругался над несовершеннолетней на территории ПВЗ в Сосновом Бору.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти