Джейсон Момоа сравнил опыт съемок в "Дюне" со съемками в "Игре престолов" и "Аквамене"

Актер заявил, что этот проект по масштабам превосходит все его предыдущие.

Американский актер, исполнитель роли мастера меча Дункана Айдахо в фильме Дени Вильнёва "Дюна" Джейсон Момоа раскрыл некоторые детали съемок новой картины. Имея на счету такие крупные проекты, как "Игра престолов" и "Аквамен", актер признался, что "Дюна" по масштабам превосходит все его предыдущие работы. Об этом пишет Cinema Blend.

Момоа заявил, что Дени – гений кино. Актер уверен, что в целом весь экшен, в котором он участвовал в прошлом, и близко не стоит с тем, что делает Вильнёв.

"Когда мы снимали некоторые мои маневры, а затем я подходил к камере и вместе с Грегом [Фрейзером, оператором] и Дени смотрел, что получилось, то это были лучшие кадры боевых сцен, которые я когда-либо видел", - отметил Момоа, добавив, что обычно сцены с его участием выглядят не так хорошо.

Сюжет фильма "Дюна" основан на одноименном романе Фрэнка Герберта. Зрители увидят на экранах фантастическую историю из будущего, в котором феодальные семейства владеют целыми планетами. Главный герой фильма, молодой аристократ Пол Атрейдес поднимает войну против империи на планете Арракис, которая досталась в управление его семье.

Премьера картины запланирована на 17 декабря.

Ранее мы публиковали первый трейлер "Дюны" Дени Вильнёва.

Фото: кадр из трейлера (YouTube / WBRussia)