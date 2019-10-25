Фанаты "Аквамена" предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли

Жену Райана Рейнольдса изобразили в образе подводной королевы.

Художник под ником spdrmnkyxxiii опубликовал в Instagram изображение жены Райана Рейнольдса Блейк Лайвли в образе подводной королевы из "Аквамена". Фанаты фильма начали активно предлагать различные варианты на роль Меры, после появления слухов об уходе из проекта Эмбер Херд из-за скандального развода с Джонни Деппом.

(Эмбер Херд в образе Меры)

Стоит отметить, что Блейк Лайвли в образе королевы выглядит вполне гармонично. Актрисе идут огненно-рыжие волосы, корона и изумрудное платье.

Ранее фанаты рассматривали на роль Меры Эмилию Кларк, вспоминая ее экранный дуэт с Джейсоном Момоа в "Игре Престолов".

При этом сообщения об отстранении Эмбер Херд по-прежнему продолжают оставаться слухами. Официально эту информацию никто не подтверждал.

Ранее исполнитель главной роли в "Аквамене" Джейсон Момоа рассказал о второй части фильма. По словам актера, сиквел будет еще более масштабным, и картина окажется "многоуровневой".

По имеющейся в сети информации, в "Аквамене 2" планируются масштабные изменения. В частности, персонажа Джейсона Момоа может заменить гомосексуальный атлант Аквалэд. По замыслу продюсеров, в какой-то момент Артур Карри поймет, что не может быть правителем Атлантиды, и передаст корону другому персонажу, сконцентрировавшись на обязанностях супергероя.

Премьера второй части "Аквамена" запланирована на декабрь 2022 года. Ожидается, что режиссером фильма вновь будет Джеймс Ван, снявший первую часть.

Фото: Instagram / spdrmnkyxxiii, Twitter / NinaRoxx8825, кадр из фильма "Аквамен"

Видео: YouTube / HD Трейлеры