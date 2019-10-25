Джейсон Момоа рассказал о второй части "Аквамена"

Актер заявил, что сиквел будет еще более масштабным.

Исполнитель главной роли в "Аквамене" Джейсон Момоа рассказал в интервью Entertainment Online о второй части фильма.

Актер заявил, что сиквел будет еще более масштабным, и картина окажется "многоуровневой". Идею для второй части фильма одобрил режиссер Джеймс Ван и руководство киностудии Warner Bros.

Момоа признался, что его жизнь сильно изменилась после выхода первой картины. "Как если бы я до этого где-то скрывался в течение 18 лет", - объяснил актер.

"Аквамен" стал одним из самых кассовых фильмов 2018 года. Картина Джеймса Вана заработала в мировом прокате более миллиарда рублей. Фильм принес мировую известность исполнителю главной роли Джейсону Момоа, который также снимался в "Игре престолов" и в лентах о Бэтмене.

Действие первой части фильма разворачивается в захватывающем подводном мире семи морей. История рассказывает о приключениях получеловека-полуатланта Артура Карри. Ключевые события в его жизни заставят не только столкнуться с самим собой, но и выяснить, достоин ли он быть тем, кем суждено – царем.

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Фото: Instagram / prideofgypsies