Сериал "Екатерина. Самозванцы" купили более 100 стран

Первые два сезона российского телепроекта были переведены на 20 языков.

Телесериал "Екатерина. Самозванцы", который продолжает киносагу о жизни российской императрицы, купили для показа 104 страны. Об этом сообщают " Вести.ru"

Премьера сериала состоялась 21 октября на канале "Россия-1". Первые две части были переведены на 20 языков.

Третья часть рассказывает о событиях весны 1774 года. Правление Екатерины II оказалось под угрозой из-за войны с Турцией, самозванной дочери императрицы Елизаветы Петровны - Елизаветы Таракановой, а также крестьянского восстания еще одного самозванца, выдающего себя за Петра III, Емельяна Пугачева и готовящегося дворцового переворота, в ходе которого на трон хотят посадить Павла I.

Съемки многосерийного фильма проходили в исторических интерьерах Царского села, Петропавловской крепости, Гатчины и Крутицкого подворья. Главные роли в третьей части исполнили Марина Александрова, Павел Табаков, Владимир Яглыч и другие актеры. Режиссерское кресло занял Дмитрий Иосифов.

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Фото: kinopoisk.ru