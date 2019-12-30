Вышел трейлер сериала про Екатерину Великую с Эль Фаннинг и Николасом Холтом

Премьера сериала запланирована на 8 мая.

Стриминговый сервис Hulu показал первый трейлер своего комедийного сериала "Велика" ("The Great" - в ориг.), в основу которого легла история Екатерины Великой.

Сюжет расскажет о юности Екатерины. Молодая девушка выходит замуж за императора Петра II и вынуждена выбирать между личным счастьем и будущим России.

За сценарий "Великой" отвечал номинант на премию "Оскар" Тони МакНамара. ранее работавший над "Фавориткой" с Оливией Колман и Рэйчел Вайс. Главную роли в картине сыграла Эль Фаннинг, известная своей работой в "Малефисенте". Компанию ей составил звезда фильмов про Людей Икс Николас Холт, а также Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж и Саша Шаван.

Премьера "Великой" запланирована на 15 мая. Всего планируется выход восьми серий.

Ранее мы публиковали трейлер фильма "Цвет из иных миров" c Николасом Кейджем. В основу картины легло одноименное произведение Говарда Лавкрафта.

Видео: Hulu