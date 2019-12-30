Вышел трейлер фильма "Цвет из иных миров" c Николасом Кейджем

Основной приём фильма — цвет, невиданный ранее для человечества.

На YouTube-канале IGN появился трейлер фантастического фильма ужасов "Цвет из иных миров", снятого по одноименному произведению Говарда Лавкрафта.

Картина рассказывает ужасные события, случившиеся с семьёй американских фермеров после падения загадочного метеорита. В результате неизвестное вещество, растворяется в земле и попутно заражает почву и остальную окружающую среду странным, потусторонним цветом. К ужасу членов семьи, инопланетная сила приводит к мутации всех форм жизни, которые её коснутся.

Главные роли в картине сыграли Николас Кейдж, К"Орианка Килчер, Джоэли Ричардсон, Томми Чонг, Джулиан Хиллиард, Мадлен Артур и другие. В российский прокат фильм выйдет 13 февраля 2020,

Видео: YouTube/ IGN