В сети появилась первая серия фильма "Екатерина. Самозванцы"

Ее опубликовали за два дня до выхода в эфир.

В сети появилась первая серия многосерийного фильма "Екатерина. Самозванцы". Ее опубликовали на YouTube за два дня до выхода в эфир телеканала "Россия-1".

Премьера фильма состоится в понедельник, 21 октября, в 21:00. Правление Екатерины II оказалось под угрозой из-за войны с Турцией, самозванной дочери Елизаветы Петровны Елизаветы Таракановой, а также крестьянского восстания Емельяна Пугачева и дворцового переворота, в ходе которого на трон хотят посадить Павла I.

Съемки многосерийного фильма проходили в исторических интерьерах Царского села, Петропавловской крепости, Гатчины и Крутицкого подворья. Главные роли в "Екатерине" исполнили Марина Александрова, Павел Табаков, Владимир Яглыч, Игорь Скляр и другие. Режиссером третьей части стал Дмитрий Иосифов.

Ранее мы писали, что Джаред Лето пытался помешать съемкам нового "Джокера".

Фото: kinopoisk.ru