Вышел трейлер сериала "Екатерина. Самозванцы"

Дата выхода сериала на экраны пока неизвестна.

В сети появился первый трейлер третьего сезона сериала "Екатерина. Самозванцы" с Мариной Александровой в главной роли. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале телеканала "Россия 1".

Сюжет новых серий развернется вокруг войны с Турцией в 1774 году, ее борьба с Елизаветой Таракановой и крестьянским восстанием во главе с Емельяном Пугачевым.

Режиссером новых серий выступил Дмитрий Иосифов. Главные роли в сериале сыграли Марина Александрова, Павел Табаков, Владимир Яглыч, Игорь Скляр, Александр Ткачев, Ангелина Стречина и другие. Дата выхода сериала на экраны пока неизвестна.

Ранее стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер 5-го сезона сериала "Черное Зеркало".

Видео: Россия 1