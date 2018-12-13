Netflix показали трейлер пятого сезона сериала "Черного Зеркала"

Премьера нового сезона нашумевшего проекта запланирована на 5 июня.

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер пятого сезона фантастического сериала "Черное зеркало". Видеоролик был опубликован на ютуб-канале компании. Премьера нового сезона нашумевшего проекта запланирована на 5 июня.

Сюжет сериала сфокусирован на влиянии современных технологий на жизнь общества. Все серии никак не связаны между собой и объедены лишь сатира на тот образ жизни, что распространён в современном обществе.

Первый эпизод сериала вышел не экраны в 2011 году. Проект сильно полюбился как зрителям, так и критикам и заработал высокий рейтинг на большинстве популярных киноресурсах. "Черное зеркало" неоднократно номинировался на различные телевизионные премии и дважды становился обладателем "Эмми" в номинации " Лучший телевизионный фильм".

Ранее в сети появлися трейлер мультсериала "Primal" от создателей "Самурая Джека".

Видео: Netflix