Следующим после Джейсона Момоа Акваменом может стать открытый гей

После выхода третьего фильма франшизы Артур Карри перестанет быть королем морей.

Супергероя Аквамена, которого в одноименном фильме сыграл актер Джейсон Момоа, задумали заменить персонажем-геем. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

Компания Warner Bros. планирует вводить в свои блокбастеры по комиксам DC новых героев. Ожидается, что после выхода третьего фильма франшизы Артур Карри перестанет быть королем морей.

На смену персонажу Джейсона Момоа придет гомосексуальный атлант Аквалэд. Поклонники комиксов могли его видеть в мультсериале "Юная Лига Справедливости". На эту роль студия Warner Bros. намерена найти актера из ЛГБТ-сообщества.

По замыслу продюсеров, в какой-то момент Артур Карри поймет, что не может быть правителем Атлантиды, и передаст корону другому персонажу, сконцентрировавшись на обязанностях супергероя.

Премьера второй части "Аквамена" запланирована на декабрь 2022 года. Ожидается, что режиссером фильма вновь будет Джеймс Ван, снявший первую часть.

Ранее мы писали, что премьеру "Чудо-женщины 1984" не будут отменять из-за коронавируса.

Видео: YouTube / HD Трейлеры