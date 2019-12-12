Премьеру "Чудо-женщины 1984" не будут отменять из-за коронавируса

Картину в начале покажут в кинотеатрах, а потом в интернете.

Американская кинокомпания Warner Bros. заявила, что не будет отменять показ фильма "Чудо-женщина 1984" из-за коронавируса. Об этом пишет портал The Wrap, ссылаясь на осведомленный источник.

В компании заверили, что продолжат выпускать фильмы по сложившемуся распорядку – в начале их будут показывать в кинотеатрах, а потом в интернете.

Влиятельный и успешный бизнесмен Лорд мечтает стать богом среди смертных. Для этого он скупает различные магические артефакты, желая найти тот, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество. В поисках ему помогает специалист по древней истории, доктор Барбара Энн Минерва. В ее руки попадает некий артефакт, который превращает ее в дикую, кровожадную кошку Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра.

Ранее мы писали, что коронавирус не смог остановить съемочный процесс фильма "ФАУ. Побег из ада" Тимура Бекмамбетова. Режиссер рассказал, что работает над картиной дистанционно.

Видео: YouTube / WBRussia