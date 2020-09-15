Джейсон Мамоа показал новый костюм Аквамена

Актер опубликовал две фотографии с классическим костюмом и новым стелс-костюмом.

Популярный американский актер Джейсон Мамоа опубликовал в Instagram два снимка, на которых запечатлен новый костюм Аквамена. На первом фото представлен классический костюм супергероя, на втором – новый стелс-костюм.

По словам режиссера второй части Джеймса Вана, костюм киношного Аквамена выглядит несколько иначе, чем в комиксах, но очень похоже. При создании нового костюма разработчики вдохновлялись синей броней супергероя из комикса 80-х гг. Это "атлантическая технология, основанная на способностях маскировки головоногих". Аквамен сможет использовать этот костюм, как костюм-невидимку.

Выход второй части "Аквамена" запланирован на 16 декабря 2022 года.

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Фото: Instagram / prideofgypsies