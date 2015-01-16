В кадре актер представлен в образе героя Эрика Дрэйвена.

В сети появилось видео со съёмок отменённой экранизации "Ворона" с Джейсоном Момоа. Записи с кадрами распространились по социальной сети Twitter. Они показывают артиста в образе персонажа по имени Эрик Дрэйвен. В коротком видеоролике Джейсон Момоа показан в различных зловещих позах в образе главного героя. Сам Момоа еще в 2018 году ушёл из проекта, готовящегося по графическому роману Джеймса О"Барра. Причиной стали творческие разногласия с создателями проекта.

История романа повествует об убитом музыканте, который воскрес спустя год после трагедии. Его задачей стало отомстить за гибель его и невесты. Книга опубликована в 1989 году. В 1994 году вышла в свет одноименная картина "Ворон", главную роль в которой сыграл Брэндон Ли. Актер трагически скончался во время съемочного процесса.

После этого киностудии Dimension Films и Miramax Films сняли три фильма по графическому роману, которые не были такими успешными. На протяжении десяти лет франшиза готовится к перезапуску. Ранее режиссер Райан Уникомб опубликовал тестовые кадры с производственного процесса.

В коротком видеоролике Джейсон Момоа показан в различных зловещих позах в образе главного героя.

Опубликована сцена битвы Геральта с гигантской сороконожкой из второго сезона "Ведьмака".

Фото и видео: YouTube / José Mellinas