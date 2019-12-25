ВЦИОМ: 40% россиян не нашли преимуществ у цифрового рубля

Соцопрос показал готовность россиян перейти на новый способ оплаты.

Порядка половины граждан страны (40 процентов) не обнаружили преимуществ цифрового рубля в сопоставлении с наличными и безналичными денежными средствами. Соответствующий результат привели сотрудники пресс-службы аналитического центра ВЦИОМ. Эксперты уточнили, что не считают использование цифрового рубля выгодным в 2024 году 31 процент граждан, а еще 37 процентов участников опроса затруднились ответить на вопрос.

Среди плюсов цифрового рубля в текущем году россияне часто отмечали безопасность, надежность, защиту от кражи или мошенников (10 процентов), более удобную форму расчетов и контроль со стороны государства (по три процента). Опрошенные также указали на недостатки цифрового рубля. Речь идет о риске утечки персональных данных (12 процентов), отслеживание со стороны государства (8 процентов), зависимость от интернета (6 процентов) и сложности использования (4 процента). Только шесть процентов респондентов удовлетворены работой цифрового рубля.

В исследовании аналитики пришли к выводу, что в 2025 году готовы пользоваться цифровым рублем до 35 процентов россиян. В 2023 и 2024 годах показатели составляли 30 и 31 процент соответственно. А 51 процент граждан не хотят применять новый формат рубля.

ВЦИОМ: более половины россиян довольны уровнем зарплаты.

Фото: Piter.tv