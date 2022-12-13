В этом году Русский музей отмечает 125-летие. Во дворе Строгановского дворца открылась выставка архивных фотографий. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Петербуржцы и гости города могут увидеть около 90 снимков музейной летописи. Экспозиция расскажет об истории музея и познакомит посетителей с важными моментами в судьбе учреждения.
В особом разделе представлены материалы о работе сотрудников в годы Великой Отечественной войны и блокады, а также о возвращении экспонатов в музейные залы.
Пресс-служба Русского музея
Выставка работает до 5 июля. Она находится на набережной реки Мойки, 46.
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Фото: Телеграм / Правительство Петербурга
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