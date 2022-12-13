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Во дворе Строгановского дворца открылась выставка архивных фотографий
Сегодня, 12:31
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Во дворе Строгановского дворца открылась выставка архивных фотографий

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Русский музей отмечает 125-летие со дня открытия.

В этом году Русский музей отмечает 125-летие. Во дворе Строгановского дворца открылась выставка архивных фотографий. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

Петербуржцы и гости города могут увидеть около 90 снимков музейной летописи. Экспозиция расскажет об истории музея и познакомит посетителей с важными моментами в судьбе учреждения.

В особом разделе представлены материалы о работе сотрудников в годы Великой Отечественной войны и блокады, а также о возвращении экспонатов в музейные залы.

Пресс-служба Русского музея

Выставка работает до 5 июля. Она находится на набережной реки Мойки, 46.

Ранее на Piter.tv: в Михайловском саду сегодня пройдет фестиваль "Старшие в городе". 

Фото: Телеграм / Правительство Петербурга

Теги: архивные фото, выставка фотографий, культура, музей, русский музей, строгановский дворец
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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