Русский музей отмечает 125-летие со дня открытия.

В этом году Русский музей отмечает 125-летие. Во дворе Строгановского дворца открылась выставка архивных фотографий. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Петербуржцы и гости города могут увидеть около 90 снимков музейной летописи. Экспозиция расскажет об истории музея и познакомит посетителей с важными моментами в судьбе учреждения.

В особом разделе представлены материалы о работе сотрудников в годы Великой Отечественной войны и блокады, а также о возвращении экспонатов в музейные залы. Пресс-служба Русского музея

Выставка работает до 5 июля. Она находится на набережной реки Мойки, 46.

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Фото: Телеграм / Правительство Петербурга